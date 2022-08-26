Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İspanyol kulübüne geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.

Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayımladı.