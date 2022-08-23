Enes golü Getafe'ye yetmedi!
Dev maçta United güldü!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapılacak!
DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Alioski'den itiraf! "Geçen sene..." Alioski'den itiraf! "Geçen sene..." 20:58
Kanarya'da Wien hazırlıkları başladı Kanarya'da Wien hazırlıkları başladı 20:43
Fırtına Kopenhag'a hazır! Fırtına Kopenhag'a hazır! 20:41
Thorup: Bizde korku diye bir şey yok! Thorup: Bizde korku diye bir şey yok! 20:00
Aslan'da o isim takımdan ayrıldı! Aslan'da o isim takımdan ayrıldı! 19:55
Sivas'tan Kerem Atakan'a teşekkür Sivas'tan Kerem Atakan'a teşekkür 19:27
Daha Eski
Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i açıkladı! Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i açıkladı! 19:09
F.Bahçe'ye Marega müjdesi! F.Bahçe'ye Marega müjdesi! 18:32
F.Bahçe ayrılığı duyurdu! F.Bahçe ayrılığı duyurdu! 17:03
F.Bahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı! F.Bahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı! 16:53
Cimbom'a Cicaldau teklifi! Süper Lig ekibi... Cimbom'a Cicaldau teklifi! Süper Lig ekibi... 16:50
Avcı'dan Hamsik ve Bakasetas açıklaması! Avcı'dan Hamsik ve Bakasetas açıklaması! 16:49
SON DAKİKA