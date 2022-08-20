Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund ile Werder Bremen Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Borussia Dortmund - Werder Bremen maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Borussia Dortmund - Werder karşılaşmasının detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Borussia Dortmund ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.