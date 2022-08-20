Marsilya - Nantes maçı saat kaçta?
Monaco - Lens maçı saat kaçta?
DOLAR NE KADAR OLDU?
Toral Bayramov kimdir, kaç yaşında, nereli?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Gomis o istatistikle zirvede! Gomis o istatistikle zirvede! 15:36
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 14:13
Trabzon maçının VAR'ı açıklandı Trabzon maçının VAR'ı açıklandı 13:04
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Dele Alli'den Beşiktaş resti! 12:16
Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki 12:10
Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! 11:58
Daha Eski
G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! 11:52
Aslan'da yolcu listesi belli oldu! Aslan'da yolcu listesi belli oldu! 10:51
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 10:21
Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! 09:52
Almanlar açıkladı! Bayern'den Beşiktaş'a geliyor Almanlar açıkladı! Bayern'den Beşiktaş'a geliyor 09:52
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 09:25
SON DAKİKA