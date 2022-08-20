Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya sahasında Nantes'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Nantes maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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