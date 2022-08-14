İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest ile West Ham United karşı karşıya geldi. 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest, rakibini 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

Ayrıca ev sahibinde 54. dakikada Brennan Johnson'ın attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takım 65. dakikada Declan Rice'ın ayağından penaltı kaçırdı.

23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest, bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. West Ham ise ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı ve puan toplayamadı.

Ligin 3. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Everton'a konuk olacak. West Ham ise Brighton'ı ağırlayacak.