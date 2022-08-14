Manchester United formasını 1990 - 2014 yılları arasında terleten Ryan Giggs, Galler Milli Takımını çalıştırdığı 2020 yılının sonlarında eski kız arkadaşı Kate Greville'in şikayeti üzerine tutuklanmış ve kefaretle serbest bırakılmıştı.
Eski sevgilisi itiraf etti! "Ryan Giggs bana kafa attı"
İngiltere Ligi takımlarından Manchester United ve Galler'in efsane futbolcularından Ryan Giggs'in, eski sevgilisi Kate Greville, dünyaca ünlü ismin kendisine fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Greville, Ryan Giggs hakkında yaptığı açıklamalarda, kan donduran olayları anlattı. İşte detaylar...
2020 yılında düzenlenmesi gereken ancak Koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'de Galler'in başında olması beklenen Giggs, suçlamaların ardından görevinden ayrılmıştı.
Tüm dünyada ve özellikle İngiltere'de oldukça ses getiren iddialarla ilgili dava, içinde bulunduğumuz günlerde Manchester'da görülüyor.