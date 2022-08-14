Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Strasbourg maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 18:05'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Nice - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...