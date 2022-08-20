Kulüpler Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajları yayınladı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Spor kulüpleri de yaşanan bu elim kazayla ilgili hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına taziye, yaralanan vatandaşlarımızla ilgili de şifa temennilerinin yer aldığı mesajları yayınladı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 15:01