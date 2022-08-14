Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brest - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Marsilya maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

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