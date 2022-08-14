Burak Yılmaz galibiyetle tanışamadı! Twente 3-0 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yedek başladığı karşılaşmada Fortuna Sittard deplasmanda Twente'ye 3-0 mağlup oldu. Ülkemizde son olarak Gaziantep FK forması giyen Doğan Erdoğan ise 82 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 18:07
De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi Twente 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Ricky van Wolfswinkel, 44. dakikada Joshua Brenet, 53. dakikada Virgil Misidjan kaydetti.
Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, mücadeleye yedek başladı ve 46. dakikada Arianit Ferati'nin yerine oyuna dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Twente puanını 6'ya yükseltti. Fortuna sittard ise ligde çıktığı ikinci maçı da kaybederek henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Twente, Excelsior ile evinde karşılaşacak. Fortuna Sittard ise Cambuur'u konuk edecek.