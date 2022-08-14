Burak Yılmaz galibiyetle tanışamadı! Twente 3-0 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yedek başladığı karşılaşmada Fortuna Sittard deplasmanda Twente'ye 3-0 mağlup oldu. Ülkemizde son olarak Gaziantep FK forması giyen Doğan Erdoğan ise 82 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 18:07