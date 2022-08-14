Cristiano Ronaldo'ya transferde bir şok daha!

Cristiano Ronaldo'ya transferde bir şok daha!

İtalya Ligi takımlarından Milan ve Inter, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'yu reddetti. Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022- 14:54