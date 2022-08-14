Brezilya'da gündem Vitor Pereira! Kovulma sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians kendi evinde Palmeiras'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Portekizli çalıştırıcının söylediği sözler Brezilya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians kendi evinde Palmeiras'a 1-0 mağlup oldu. Portekizli çalıştırıcının son dönemdeki performansı Brezilya basını tarafından eleştiriliyor.

Son olarak basın toplantısında Pereira'ya "Kovulmaktan korkuyor musunuz?" sorusu soruldu. Portekizli çalıştırıcı, bu soruya verdiği cevapla Brezilya'da gündem oldu.

"NE KADAR PARAM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"

İşte Pereira'nın "Kovulmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna cevabı:

"Şaka mı yapıyorsunuz? İşimi kaybetmekten neden korkayım? Siz benim banka hesabımda ne kadar para olduğunu biliyor musunuz?"