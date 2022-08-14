Chelsea 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele 2-2 sona erdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 20:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022- 20:39
Chelsea'nin yeni transferi Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella'nın kornerden ortasına yarım voleyle vurarak takımını öne geçirdi.
Tottenham, 68. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı.
Chelsea, 77. dakikada Reece James ile tekrar öne geçti. Bu kez Thomas Tuchel gol sevincinde tribünlere doğru koştu.
Tottenham, 90+6. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle eşitliği sağladı.
TUCHEL VE CONTE BİRBİRİNE GİRDİ!
Bitiş düdüğünün ardından Antonio Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı.
Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puana yükseldi.
Chelsea, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Tottenham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.