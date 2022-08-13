Southampton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Southampton sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Southampton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Southampton ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Leeds United maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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