Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Brentford sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 10:30