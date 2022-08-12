2022 yaz transfer döneminin en çok istenen futbolcularından biri olan Andrea Belotti, Roma başta olmak üzere Avrupa'da birçok kulübün gündeminde yer alıyor. Belotti ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Andrea Belotti kimdir? Belotti kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Kaç gol ve asisti var?

İtalyan futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Andrea Belotti, Torino ile sözleşmesi bittikten sonra birçok takımın transfer listesinde en tepede yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Andrea Belotti kaç yaşında? Boyu kaç? Kaç gol attı ve kaç asist yaptı? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilgileri...

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 yılında İtalya'nın Cacinate kentinde dünyaya gelmiştir. İtalya Milli Takımı'nda 44 maça çıkan Andrea Belotti 12 gol atmıştır. Son olarak Torino forması giyen yıldız futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kalmıştır. 28 yaşındaki yıldız isim 181 cm boyundadır.

ANDREA BELOTTI'NİN ÖZELLİKLERİ NE?

Roma başta olmak üzere birçok takımın gündemine gelen Belotti, Galatsaray ve Fenerbahçe ile de anılmaktadır. Belotti, sağ ayağını etkili kullanmaktadır. Yüksek fizik gücü ile rakip stoperlerle çok rahat mücadele edebilmektedir. Fizik yapısına göre dar alanda yaptığı ani çalım ve dönüşlerle de dikkat çekmektedir.

ANDREA BELOTTI'NİN GOL VE ASİST SAYISI NEDİR?

Grumellese'de 10 yaşında futbola başlayan Andrea Belotti, 3 yıl burada oynadıktan sonra AlbinoLeffe'ye geçiş yapmıştır. AlbinoLeffe'nin her yaş grubunda oynadıktan sonra profesyonel olmuş ve Palermo tarafından keşfedilmiştir. Palermo'dan sonra Torino'ya geçiş yapan Belotti, en iyi performansını burada sergilemiştir. Kariyerinde 390 maça çıkan Belotti, 158 gol 35 asist üretmiştir. 20 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.

ANDREA BELOTTI'NİN EŞİ KİM?

İtalyan yıldız Andrea Belotti, Giorgia Duro ile evlidir. Vittoria isminde bir kızı bulunaktadır.

SPORCULARIN VE ÜNLÜLERİN BİYOGRAFİLERİ İÇİN TIKLAYIN