Brest 1-1 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cengiz Ünderli Marsilya deplasmanda Brest'e takıldı!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Brest ile Marsilya kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder maça ilk 11 başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 00:01