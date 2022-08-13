PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 10:30
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında PSG ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki,PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG - Montpellier maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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