Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında PSG ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki,PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Montpellier maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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