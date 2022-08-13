Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hoffenheim sahasında Bochum'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Hoffenheim ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bochum maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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