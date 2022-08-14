Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırladı. Bavyera temsilcisi maçı, Musiala ve Müller'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Wolfsburg kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jamal Musiala ve 44'te Thomas Müller kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Sadio Mane'nin attığı 2 gol, VAR incelemeleri sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 6 puana yükseldi. Wolfsburg ise 1 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Bayern deplasmanda Bochum'a konuk olacak. Wolfsburg ise Schalke 04'ü ağırlayacak.