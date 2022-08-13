İspanya La Liga ilk haftasında Celta Vigo, Espanyol'u sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Celta Vigo - Espanyol kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Espanyol maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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