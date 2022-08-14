İspanya La Liga'nın ilk haftasında Almeria ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele Madrid temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Madrid'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Lucas ve 75'te David Alaba kaydetti. Almeria'nın tek golü ise 6. dakikada Ramazani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, yeni sezona galibiyetle başladı. Almeria ise haftayı puansız kapattı.
Ligin ikinci haftasında Almeria deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Real Madrid ise Celta Vigo deplasmanında sahne alacak.