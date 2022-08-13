Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Leipzig sahasında Köln'ü ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Leipzig ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leipzig - Köln maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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