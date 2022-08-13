Monaco - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco sahasında Rennais'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monaco - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 10:30
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Monaco ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONACO - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monaco - Rennais maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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