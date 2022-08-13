Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco sahasında Rennais'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monaco - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Monaco ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Rennais maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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