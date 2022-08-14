Salernitana 0-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Roma deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golünü Cristante kaydetti. Sezon başında Roma'ya transfer olan Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 23:43