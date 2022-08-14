Salernitana 0-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Roma deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golünü Cristante kaydetti. Sezon başında Roma'ya transfer olan Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 23:43
Stadio Arechi'de oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başlamayı başardı.
Başkent ekibinin golü 33. dakikada Cristante'den geldi.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamlarken Roma'nın yeni transferleri Dybala ve Wijnaldum ilk kez sahaya çıktı.