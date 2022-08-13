Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Leverkusen sahasında Augsburg'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Leverkusen ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leverkusen - Augsburg maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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