Manchester United'da Cristiano Ronaldo belirsizliği!
Manchester United'da Cristiano Ronaldo belirsizliği sürmeye devam ediyor. ManU'da Erik ten Hag bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hag'ın sözleri...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 12.08.2022- 18:38
Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Ronaldo iyi bir antrenman haftası geçirdi. Bir önceki maçta da neredeyse bir 45 dakika kadar oynadı zaten." ifadelerini kullandı.
'Ronaldo maça 11' başlayacak mı?' sorusuna deneyimli teknik adam, "Bunu maç başladığında göreceğiz. Onun oynayıp oynamayacağıyla ilgili kararı ben vereceğim." açıklamasını yaptı.
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelmiş. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi İngiliz devi 2-1 kaybetmişti.
Cristiano Ronaldo'nun bu karşılaşmada yedekte oturması eleştiri oklarını Erik ten Hag'a çevirmişti.