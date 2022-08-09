UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSV Eindhoven - Monaco maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
PSV Eindhoven:
Benitez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Gakpo
Monaco:
Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Matazo, Fofana; Diop, Volland, Golovin; Ben Yedder