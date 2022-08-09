PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

PSV Eindhoven ile Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverler PSV Eindhoven - Monaco maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte PSV Eindhoven - Monaco maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Monaco maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven:

Benitez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Gakpo

Monaco:

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Matazo, Fofana; Diop, Volland, Golovin; Ben Yedder