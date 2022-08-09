Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Viktoria Plzen ile Sheriff Tiraspol UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverler Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Viktoria Plzen ile Sheriff Tiraspol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - SHEIFF TIRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

VIKTORIA PLZEN - SHEIFF TIRASPOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Viktoria Plzen:

Stanek; Pernica, Hejda, Havel; Sykora, Bucha, Kalvach, Pilar; Kopic, Kliment, Chory

Sheriff Tiraspol

Abalora; Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Lushkja; Ouattara, Tejan, Akanbi