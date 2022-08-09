UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Viktoria Plzen ile Sheriff Tiraspol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VIKTORIA PLZEN - SHEIFF TIRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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VIKTORIA PLZEN - SHEIFF TIRASPOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Viktoria Plzen:
Stanek; Pernica, Hejda, Havel; Sykora, Bucha, Kalvach, Pilar; Kopic, Kliment, Chory
Sheriff Tiraspol
Abalora; Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Lushkja; Ouattara, Tejan, Akanbi