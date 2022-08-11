UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Partizan sahasında AEK'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Partizan - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Partizan ile AEK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTIZAN - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - AEK maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.