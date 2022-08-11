UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Basel sahasında Brondby'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Basel - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Basel ile Brondby kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - BRONDBY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Brondby maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.