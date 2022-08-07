Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Lille - Auxerre için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LILLE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille - Auxerre maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.
Lille - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...
LILLE - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
LILLE
Jardim; Zedadka, Djalo, Fonte, Ismaily; Zhegrova, Martin, Andre, Bamba; David, Bayo
AUXERRE
Costil; Pereira, Bain, Jubal, Bernard; Toure; Hein, Raveloson, Sakhi, Perrin; Charbonnier