Stuttgart - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Stuttgart - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 1. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Stuttgart ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - RB Leipzig maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.