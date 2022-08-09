Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Midtjylland ile Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverlerMidtjylland - Benfica maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşteMidtjylland - Benfica maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Midtjylland ile Benfica karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDTJYLLAND - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtjylland - Benfica maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Midtjylland - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MIDTJYLLAND - BENFICA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

FC Midtjylland:

Olafsson; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho; Andersson, Onyedika, Sorensen, Dyhr; Dreyer, Kaba, Sisto

Benfica:

Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Silva, Mario; Ramos