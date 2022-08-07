Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Angers - Nantes maçının muhtemel 11'leri! | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers sahasında Nantes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Angers - Nantes karşılaşmasının detayları...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Angers - Nantes için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Nantes maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

Angers - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ANGERS - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ANGERS

Bernardoni; Sabanovic, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Ounahi, Capelle; Sima, Thioub, Hunou

NANTES

Lafont; Appiah, Pallois, Girotto; Coco, Chirivella, Blas, Sissoko, Silva; Simon, Mohamed