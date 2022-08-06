Preston - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 2. hafta maçında Preston sahasında Hull City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Preston - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 2. hafta maçında Preston ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Preston - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PRESTON - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Preston - Hull City maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.