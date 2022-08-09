UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Zagreb ile Ludogoret karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DINAMO ZAGREB - LUDOGORET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
Dinamo Zagreb - Ludogoret maçını canlı takip etmek için tıklayın...
DINAMO ZAGREB - LUDOGORET MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Dinamo Zagreb:
Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Peric, Ljubicic; Baturina, Misic, Ademi, Ivanusec; Orsic, Drmic
Ludogorets Razgrad:
Sluga; Cicinho, Plastun, Verdon, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski, Yankov; Tekpetey, Sotiriou, Rick