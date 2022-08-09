Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Dinamo Zagreb - Ludogoret UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverler Dinamo Zagreb - Ludogoret maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Dinamo Zagreb - Ludogoret maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Zagreb ile Ludogoret karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - LUDOGORET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Dinamo Zagreb - Ludogoret maçını canlı takip etmek için tıklayın...

DINAMO ZAGREB - LUDOGORET MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Zagreb:

Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Peric, Ljubicic; Baturina, Misic, Ademi, Ivanusec; Orsic, Drmic

Ludogorets Razgrad:

Sluga; Cicinho, Plastun, Verdon, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski, Yankov; Tekpetey, Sotiriou, Rick