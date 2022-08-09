Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Zalgiris Vilnius ile Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve futbolseverler Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçına dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı 9 Ağustos Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ZALGIRIS VILNIUS - BODO GLIMT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ZALGIRIS VILNIUS

Gertmonas; Bopesu, Pavelic, Ljubisavljevic, Mamic; Buff, Gorobsov, Milickovic, Ourega; Oliveira, Oyewus

BODO GLIMT

Khaikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Mvuka, Salvesen, Pellegrino