UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ZALGIRIS VILNIUS - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı 9 Ağustos Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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ZALGIRIS VILNIUS - BODO GLIMT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
ZALGIRIS VILNIUS
Gertmonas; Bopesu, Pavelic, Ljubisavljevic, Mamic; Buff, Gorobsov, Milickovic, Ourega; Oliveira, Oyewus
BODO GLIMT
Khaikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Mvuka, Salvesen, Pellegrino