Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rennais - Lorient maçının muhtemel 11'leri! | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennais sahasında Lorient'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Rennais - Lorient karşılaşmasının detayları...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Rennais - Lorient için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennais - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNAIS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennais - Lorient maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 18.05'te beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.

Rennais - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RENNAIS - LORIENT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RENNAIS

Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Truffert; Santamaria, Tait; Bourigeaud, Majer, Terrier; Laborde

LORIENT

Mvogo; Igor, Laporte, Morel, Le Goff; Le Fee, Monconduit, Abergel; Loriente, Moffi, Ouattara