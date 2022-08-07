Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse sahasında Nice'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Toulouse - Nice karşılaşmasının detayları...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Toulouse ile Nice için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Nice maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 18:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Toulouse FC - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TOULOUSE - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse:

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Van den Boomen, Spierings, Dejaegere; N'Goumou, Healey, Ratao

Nice:

Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Thuram, Rosario, Claude-Maurice; Stengs, Delort, Gouiri