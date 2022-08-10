KAMERUN - TÜRKİYE U23 MAÇI CANLI İZLE | Kamerun - Türkiye U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlacak?

U23 Millî Takımımız, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları A Grubu ikinci maçında Kamerun ile kozlarını paylaşacak. Peki, Kamerun - Türkiye U23 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kamerun - Türkiye U23 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kamerun - Türkiye U23 maçını canlı izlemek ve takip etmek isteyenler için detaylar haberimizde...

KAMERUN - TÜRKİYE U23 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

KAMERUN - TÜRKİYE U23 MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE