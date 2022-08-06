İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Bournemouth sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Aston Villa maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Kelly, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing; Solanke

Aston Villa: Martinez; Cash, Chambers, Carlos, Digne; Kamara, McGinn, J. Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho