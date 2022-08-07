Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya sahasında Reims'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Marsilya - Reims karşılaşmasının detayları...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Karşı karşıya gelecek Marsilya ile Reims için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Reims maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Marsilya - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...