Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında oynanan zorlu mücadelede Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Maçın 35. dakikasında Gregoritsch, Freiburg'u 1-0 öne geçiren golü attı. İkinci yarıda Borussia Dortmund beraberlik golü için 32 dakika bekledi. 77. dakikada Bynoe-Gittens, misafir takımda sahneyi alan isim oldu. Maçın 84. dakikasında ise sarı-siyahlılarda genç oyuncu Youssoufa Moukoko, takımını öne geçiren golü attı. Dortmund'un son golü ise Marius Wolf'tan geldi. 88. dakikada golü atan genç oyuncu skoru 3-1 yaptı.

DORTMUND GERİDEN GELDİ

Borussia Dortmund, Freiburg karşısında geriden gelerek 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.