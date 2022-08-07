Köln 3-1 Schalke (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Ligi'nde ilk hafta maçında Köln, sahasında Schalke'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kilian, 62. dakikada Kainz ve 80. dakikada Schwolow (K.K.) kaydederken, Schalke'nin tek golü 76. dakikada Bülter'den geldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.08.2022- 20:48
RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi Köln 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kilian, 62. dakikada Kainz ve 80. dakikada Schwolow (K.K.) kaydederken, Schalke'nin tek golü 76. dakikada Bülter'den geldi.
Schalke'de 35. dakikada Drexler kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.