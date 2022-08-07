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Leicester City 2-2 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu'nun takımları puanları paylaştı!
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City evinde ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Milli oyunculardan, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Brentford'da ise Halil Dervişoğlu 84. dakikada Yoane Wissa'nın yerine oyuna dahil oldu.