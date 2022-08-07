İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City evinde ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Milli oyunculardan, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Brentford'da ise Halil Dervişoğlu 84. dakikada Yoane Wissa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Leicester City evinde ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 33. dakikada Timothy Castagne ile 46. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydederken, konuk takım ise 62. dakikada Ivan Toney ve 86. dakikada Josh Dasilva ile fileleri havalandırdı.

Milli oyunculardan, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Brentford'da ise Halil Dervişoğlu 84. dakikada Yoane Wissa'nın yerine oyuna dahil oldu.