İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında ağırladığı Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Mancheter United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronado, yedek kulübesinden takip ettiği karşılaşmanın 53. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren İngiltere temsilcisi, sezona hedeflediği gibi başlangıç yapamadı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Brighton & Hove Albion, 30. ve 39. dakikalarda Pascal Gross'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 68. dakikada Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı golle ümitlenmesine rağmen karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mancheter United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronado, yedek kulübesinden takip ettiği karşılaşmanın 53. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil oldu.