Preston North End 0-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Tufan'lı Hull City 1 puana razı!

İngiltere Championship'in ikinci hafta maçında Hull City, deplasmanda Preston North End ile 0-0 berabere kaldı. Hull City formasıyla ilk maçında geçen hafta Bristol City ağlarını sarsan milli futbolcu Ozan Tufan, bu maça da ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 20:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 20:53