İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, zorlu Everton deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Londra ekibi 45+9'da Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve Premier Lig'de yeni sezona 3 puanla başladı. Mücadelede Chelsea'nin yeni transferi Cucurella da oyuna sonradan dahil oldu.