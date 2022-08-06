İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, zorlu Everton deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Londra ekibi 45+9'da Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve Premier Lig'de yeni sezona 3 puanla başladı. Mücadelede Chelsea'nin yeni transferi Cucurella da oyuna sonradan dahil oldu.
Everton 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, deplasmanında Everton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Londra ekibi tek golle kazandı. İşte maçın detayları...
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Yayın Tarihi: 06.08.2022- 21:38