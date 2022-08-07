Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını giyen ve son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'in yeni durağı Vanspor oldu.

Son olarak geçen sezon Iğdır FK 'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan Karadeniz 'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig 'de Beşiktaş Sivasspor ve Elazığspor formalarını giyen Batuhan Karadeniz'in adı bir süredir Sakaryaspor ile anılıyordu ancak 31 yaşındaki futbolcu sürpriz bir imza attı.

Kariyerinde çıktığı 348 resmi maçta 142 gol - 37 asistlik bir performans sergileyen Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig takımı Vanspor FK ile sözleşme imzaladı.

Vanspor'dan yapılan açıklamada Karadeniz ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Transferin açıklandığı videoda yer alan Batuhan Karadeniz ise, "Türkiye'nin incisi Van'a geliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini Van halkı için yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.